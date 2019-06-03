Спецназовца из Сирии зарезали под Москвой за попытку спасти людей

Неизвестный зарезал мужчину в поселке Путилково, сообщили управления СК и МВД по Московской области.

Тело 35-летнего местного жителя «с проникающим колото-резанным ранением груди» обнаружили «около одного из жилых домов», передает РИА «Новости».

Сообщается, что у него произошел конфликт с группой молодых людей «из-за личных неприязненных отношений».

Telegram-канал Mash сообщает, что у Путилково убит «боец спецслужб». Мужчина гулял с девушкой, когда увидел, как у бара «10 человек избивали двоих». Он «бросился разнимать», но «агрессия толпы переключилась на него».

Мужчина «пытался обороняться от толпы с помощью травмата» – «расстрелял два магазина, но их было слишком много».

Сообщается, что погибший «был участником боевых действий в Сирии», «разведчиком в спецназе ГРУ».

Убийца скрылся с места преступления.