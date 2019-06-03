США и Израиль собрались предложить России сделку по Сирии

На ожидающейся трехсторонней встрече в Иерусалиме США и Израиль предложат России сделку по Сирии, сообщают СМИ.

В частности, США и Израиль хотят, чтобы Москва приняла меры против влияния Тегерана на Дамаск. За это с властей Сирии снимут санкции, передает ТАСС со ссылкой на «Аш-Шарк аль-Аусат».