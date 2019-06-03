Аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

По военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс нанесли ракетные удары, сообщает государственное телевидение Сирии.

Сообщается о мощных взрывах и пожаре на аэродроме. Сирийская ПВО уничтожила «несколько ракет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Указывается, что в результате ракетного обстрела нанесен «лишь материальный ущерб». Однако сирийский военный источник сообщил, что один человек погиб, двое ранены.

По словам источника, удар нанес Израиль, средствами ПВО сбиты две ракеты.