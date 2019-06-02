Жертвами удара Израиля стали сирийские военные

Трое сирийских военных погибли в результате ракетного удара Израиля, сообщают информационные агентства.

Еще семь человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Кроме того, в результате израильской «агрессии» нанесен «некоторый материальный ущерб».

Удар был нанесен к югу от Кунейтры в 04.10.

Напомним, удар по сирийской территории был нанесен после того, израильская армия заявила, что из Сирии были выпущены снаряды по контролируемой Израилем части Голан.