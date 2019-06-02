Сирийская ПВО сбила ракеты к югу от Дамаска

По территории Сирии нанесены ракетные удары, сообщают информационные агентства.

Как сообщает SANA, силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска. В небе над пригородом Дамаска слышны взрывы, передает РИА «Новости».

ПВО отразили «вражеские цели» со стороны Голанских высот, передает ТАСС.

При этом не уточняется, кто нанес удары по сирийской территории.

«Аль-Арабия» со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» заявляет, что атака была направлена против базы и складов с вооружением движения «Хезболла».

Отметим, что ранее израильские военные пожаловались на обстрел Голанских высот из Сирии. По их словам снаряды были выпущены «в сторону горы Хермон». Пострадавших нет.

Напомним, с начала года израильские ВВС наносят ракетные удары по Сирии. При этом удары наносятся в том числе с оккупированных Израилем Голанских высот

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД