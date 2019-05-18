Появились подробности ракетного обстрела Дамаска

Целями ракетной атаки на южные окрестности Дамаска стали склады шиитской вооруженной милиции «Хезболла», воюющей на стороне правительственной армии, которые находятся в районе Эль-Кисва в пригороде сирийской столицы, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, новое нападение, как и в ночь с пятницы на субботу, последовало со стороны оккупированных Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска, передает ТАСС.

По данным SANA, сирийские ПВО отразили ракетную атаку, поразив несколько воздушных целей противника в небе над Эль-Кунейтрой и южными пригородами Дамаска.

Сейчас в небе над столицей Сирии и южными районами страны установилось спокойствие.

Накануне ракетной атаке подверглись иранские военные объекты к юго-западу от Дамаска. Всего было поражено пять целей, при этом мощный взрыв раздался в предместье Джермана, которое примыкает к исторической части города.

При этом ранее сообщалось, что сирийские силы ПВО отразили обстрел Дамаска.

С начала года израильские ВВС наносили ракетные удары по Сирии преимущественно из воздушного пространства соседнего Ливана.

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