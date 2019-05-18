Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара по Дамаску

В социальных сетях опубликованы видеозаписи, запечатлевшие ракетную атаку на сирийскую столицу.

На роликах в Twitter, предположительно, видна работа сирийских комплексов ПВО, отражающих ракетные удары.

В ночь на субботу сообщалось, что сирийские силы противовоздушной обороны отразили обстрел Дамаска.

Сирийский военный источник сообщил РИА «Новости», что ракеты были выпущены из района Кунейтры на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Кто именно стоит за ракетной атакой, не уточняется.