Израиль признал авиаудары по Сирии

Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудары по сирийской армии.

Как сообщил Израиль, «боевые самолеты и вертолеты» атаковали позиции сирийских войск после того, как на контролируемой израильтянами части Голанских высот упали выпущенные с территории Сирии снаряды, передает РИА «Новости».

Израиль пояснил, что возлагает на Дамаск ответственность за любые агрессивные действия с сирийской территории.

Израиль атаковал «несколько военных целей». В частности, удары наносились по «двум артиллерийским батареям, нескольким наблюдательным и разведывательным постам на Голанских высотах, батарее ПВО SA-2 (С-75)».

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии, передает ТАСС.

Он заявил: «Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и будем реагировать с большой силой на любую агрессию против нас».

Напомним, в результате ударов израильской авиации погибли трое военных армии Сирии.