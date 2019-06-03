США проинформировали Россию о поддержке ударов Израиля по Сирии

За последние месяцы США несколько раз информировали Москву о том, что поддерживают удары Израиля по сирийской территории, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

По словам источника Axios, «в более широком смысле» России был послан сигнал, что Израиль и США требуют «вывода из Сирии иранских и поддерживаемых Ираном сил», передает РИА «Новости».