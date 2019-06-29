Крымчане потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

Представители Крыма, выступая на сессии Совета по правам человека ООН, выступили с требованием восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и других странах Восточной Европы.

По словам вице-премьера крымского правительства и постоянного представителя республики при президенте Георгия Мурадова, они прибыли на заседание в качестве неправительственной организации, поскольку в официальном статусе их бы не пустили, передает РИА «Новости».

«Наше выступление касалось, прежде всего, положений с антироссийской истерией и темы того, что антирусизм становится некой новой формой расизма. Это очень важно. Преследуются руководители российских организаций соотечественников за рубежом, в странах Прибалтики и на Украине, в ряде стан Восточной Европы, как например Польша, преследуются руководители дружественных в отношении России организаций, многие из них попадают за решетку, причем каких-то основательных вразумительных претензий или обвинений не предъявляется», – сказал Мурадов.

Он также добавил, что гонениям могут подвергнуться те, кто поддерживают русские школы в Латвии, что не может не вызывать беспокойство.

В качестве примера демократического решения проблем Мурадов привел Крым. Существует система поддержки традиций и культуры крымских татар и украинцев. Русские в странах Восточной Европы должны получить точно такие же права, уверен политик.

По его мнению, эти выступления важны, потому что будут зафиксированы руководством Совета по правам человека ООН на 41-й сессии.

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