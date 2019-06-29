Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил на пресс-конференции в субботу, что уважает Элтона Джона и считает его «гениальным музыкантом», передает РИА «Новости».

Однако певец «заблуждается» в оценках ситуации с ЛГБТ-сообществом в России – оно здесь «реально спокойное, абсолютно непредвзятое».

«У нас есть закон, за который нас все «шпыняют» – это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», – добавил президент.

Путин также отметил, что удивлен дискуссиями, которые вызвало его интервью FT. По его словам, многие коллеги потом обсуждали с ним затронутые там вопросы – «кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил».

Он сказал, что считал это интервью «обычным, проходным, рабочим», но внезапно оно вызвало «такой интерес».

Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Владимир Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, однако главное – это не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.

Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого британский певец и композитор Элтон Джон обратился к российскому лидеру, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и ЛГБТ. Артист также указал, что категорически не согласен с мнением, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск не согласился с мнением Путина об изжившей себя либеральной идее. Глава МИД Великобритании и кандидат в премьеры Джереми Хант заявил, что именно таким взглядам и противостоит Британия. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убежден – либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир.

Напомним также, что до этого Элтон Джон прокомментировал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен» в России, заявив, что это является «печальным отражением раскола мира», а также нетерпимостью «к любви двух людей».

Напомним, из фильма про жизнь Элтона Джона убрали сцены гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений, употребления наркотиков и алкоголя.

В Минкультуры заявили о «самоцензуре» компании-прокатчика. Представитель компании сообщал, что фильм изменен в соответствии с российским законодательством.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявлял, что решение кинопрокатчика вырезать из фильма об Элтоне Джоне сцены секса обусловлено интересами бизнеса.