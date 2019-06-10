Мединский объяснил удаление из «Рокетмэна» сцен гей-секса «просто бизнесом»

Решение кинопрокатчика вырезать из фильма об Элтоне Джоне сцены секса обусловлено интересами бизнеса, заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что «самоцензура – это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов», причем в случае с «Рокетмэном» речь идет даже не о «самоцензуре».

«Это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать», – приводит слова министра ТАСС.

Он заявил, что производителям в первую очередь нужна прибыль, а не демонстрация политических взглядов.

Мединский подчеркнул, что его ведомство получает уже «готовый продукт», который «рассматривают и маркируют» после заявки. К созданию самого «продукта» государственные органы «отношения не имеют».