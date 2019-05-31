Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что его ведомство не имеет отношения к вырезанным сценам в российской версии фильма об Элтоне Джоне, решение об удалении сцены принимает прокатчик.

«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», – сказал Мединский, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, принимает ли решение убрать ту или иную сцену сам прокатчик, министр ответил утвердительно. «Конечно, это решает все прокатчик, всегда. Я даже не понимаю, о чем вы говорите», – добавил Мединский.

В пресс-службе министерства также подтвердили, что прокатчик сам принял решение удалить сцены из фильма про Элтона Джона. «Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», – сказали в пресс-службе.

Ранее представитель компании-кинопрокатчика «Централ Партнершип» сообщал, что фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством.

Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта.