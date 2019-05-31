Собчак раскритиковала удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущая Ксения Собчак выразила недовольство в связи с тем, что в российской версии фильма о британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали некоторые эпизоды.

«Да могли бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой сцены сразу шли финальные титры», – написала Собчак в своем телеграм-канале, комментируя сообщения о том, что в российской версии фильма «Рокетмен» вырезали эпизоды с гей-сексом, мужскими поцелуями и наркотиками.

Представитель компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом картины, подтвердила ТАСС удаление некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне. «Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ», – сказала она.

Представитель прокатной компании также отметила, что в российский прокат картина выйдет 6 июня.

Картина «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа.