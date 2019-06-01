Элтон Джон обиделся на удаление из фильма о себе сцен секса

Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен» в России.

На странице Элтона Джона в Facebook опубликовано сообщение, в котором говорится, что певец и создатели фильма «отвергают цензуру «Рокетмена» на российском кинорынке». Уточняется, что прежде самому музыканту, а также создателям картины не было известно о сложившейся ситуации.

В сообщении говорится, что в фильм «отражает экстраординарную жизнь Элтона, а также его недостатки и все прочее», передает ТАСС.

Решение удалить некоторые сцены названо «печальным отражением раскола мира», а также нетерпимостью «к любви двух людей».

Элтона Джона и создатели фильма намерены и дальше «выступать за ниспровержение преград», пока «к людям не станут прислушиваться на равноправной основе». Они выступили за «наведение мостов и открытый диалог».