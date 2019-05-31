Московский кинотеатр вызвался показать фильм об Элтоне Джоне со сценами секса

Кинотеатр «Пионер» решил показать оригинальную версию фильма о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» при условии, что она получит прокатное удостоверение.

«Кинотеатр «Пионер» будет рад показать оригинальную версию фильма «Рокетмен». Конечно, если у этой версии будет прокатное удостоверение. Мы считаем, что российские зрители достойны того, чтобы смотреть фильмы в том виде, в котором они задуманы авторами», – сказали в пресс-службе кинотеатра «Интерфаксу».

Уточняется, что Элтон Джон лично настаивал на сценах секса и наркотиков в «Рокетмене», но в российском прокате пожелания музыканта проигнорировали.

Ранее представитель компании-кинопрокатчика «Централ Партнершип» сообщал, что фильм «Рокетмен» претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством.

Так, из картины убрали сцены гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений, употребления наркотиков и алкоголя. Также был удален финальный титр – в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей. Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины.

Глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова прокомментировала ситуацию, назвав «самоцензурой» решение компании-прокатчика удалить сцены из фильма.

«Это самоцензура, если говорить и оценивать эту ситуацию, потому что, к сожалению, я не видела фильма в Каннах и мне не с чем сравнивать. Нам принесли релиз, который мы выдали. Прокатчик сам запросил категорию 18+, мы не возражали, действительно ряд сцен соответствовали этому возрастному рейтингу, и в срок было выдано прокатное удостоверение, если честно, о существующей проблеме я узнала из соцсетей», – сообщила Любимова, уточнив, что эта ситуация должна быть решена между правообладателем и дистрибьютером фильма.

Вопрос об удалении сцен был задан и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он перенаправил его министру культуры. Позже Владимир Мединский заявил, что его ведомство не имеет отношения к вырезанным сценам в российской версии фильма об Элтоне Джоне.

Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта.

В прокат «Рокетмен» выйдет 6 июня.