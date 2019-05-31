Пескову задали вопрос об удалении сцен из фильма об Элтоне Джоне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил Министерству культуры вопрос о ситуации с удалением ряда сцен в российской версии фильма об Элтоне Джоне.

«Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он посоветовал обратиться за комментариями в Министерство культуры.

Ранее представитель компании-кинопрокатчика «Централ Партнершип» сообщал, что фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством.

Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта.