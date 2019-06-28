Распоряжение об исполнении приговора Кокорину и Мамаеву направлено в СИЗО

Пресненский суд Москвы направил ФСИН распоряжение о приговоре футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Распоряжения об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора от 13 июня 2019 года в отношении осужденных направлены в адрес ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», – сказала Кокая, передает РИА «Новости».

Теперь осужденных могут направить в места отбывания наказания.

В пятницу замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Кокорин, Мамаев и двое других фигурантов этого же дела будут отбывать наказание в одной колонии.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам без изменения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам колонии.