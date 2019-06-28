Васильева объяснила расчет зарплаты учителей в России

Министр просвещения России Ольга Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителей.

Васильева заявила в ходе Всероссийского совещания региональных министров, что в 2016 году средняя нагрузка на учителя «составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю», а к концу2018 года «ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю». Кроме того, «в некоторых регионах такая нагрузка достигает 1,78 ставки на одного учителя», передает РИА «Новости».

При этом министр отдельно выделила Мордовию – это «единственный (регион) на сегодняшний день, где ставка составляет 1,1», других таких примеров в стране нет.

«Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане», – добавила глава Минпросвещения.

По ее словам, еще в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где рекомендовали организациям при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% – стимулирующие.

Но на деле же данная пропорция «не соблюдается в большинстве регионов», и «доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%».

Ранее Васильева призвала освободить учителей от бумажной волокиты.