Министр просвещения попросила освободить учителей от бумажной волокиты

Во время парламентских слушаний в Госдуме министр просвещения Ольга Васильева попросила освободить учителей в России от большого количества документации и отразить это в Трудовом кодексе.

По ее мнению, учителям в школе следует заполнять лишь четыре вида документов: дневники, классные журналы, рабочую программу и тематические планы, пишет «Интерфакс».

Васильева уверена, что в настоящее время учителя перегружены отчетностью, которая включает в себя в том числе ответы на запросы разнообразных ведомств: от налоговой до МЧС. Глава министерства также отметила, что некоторые запросы являются странными. Например, «представить фото сосулек» или «указать количество высаженных деревьев в школьном дворе», отметив количество участников каждого пола.

Она также сказала, что Минпросвещения планирует добиться соответствующих поправок в Трудовой кодекс.

Ранее Васильева заявила, что молодые специалисты отказываются работать в образовательных учреждениях из-за неопределенности с зарплатой и большого количества отчетов.