Министр просвещения объяснила страх молодых учителей перед школой

Министр просвещения России Ольга Васильева объяснила, почему молодые учителя, получившие образование, боятся идти в школу.

«По нашим подсчетам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчетности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу», – сказала Васильева на слушаниях в Госдуме, передает РИА «Новости».

Она добавила, что студентам, которые получают педагогическое образование, не хватает практики. По словам министра, образовательный стандарт построен так, что только 50 часов из курса обучения составляют практическую работу.

«Это недопустимо, и с этим нужно что-то делать», – заключила Васильева.