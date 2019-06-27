Цены на бензин выросли с начала года на 7,9%

По данным Росстата, с января по май текущего года розничные цены на бензин увеличились на 7,9% в годовом выражении.

В то же время на 9,9% упали цены производителей бензина с начала года, передает ТАСС.

Отмечается, что стоимость бензина в мае по сравнению с апрелем 2019 года выросла на 0,3%, а по сравнению с маем 2018 года – на 2,8%. Цены производителей увеличились на 17,5% по сравнению с апрелем текущего года и на 18,2% по сравнению с маем прошлого года.

Напомним, после сделки по ценам на топливо Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за то, что они будут поставлять топливо на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.