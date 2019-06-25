Согласованы источники компенсации нефтяникам за сделку по ценам на топливо

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за то, что они будут поставлять топливо на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Ранее о коррекции демпфирующего механизма договорились в рамках сделки по ценам на топливо.

«Да, поправки мы завтра внесем, и все будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести», – передает ТАСС слова главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Он отметил, что этот демпфирующий механизм должен сдержать цены на рынке топлива в России.

«Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», – подчеркнул он.

В апреле правительство и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Было обговорено, что корректировка демпфирующего механизма, который компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на российском рынке вместо экспорта, будет проводиться за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты и надбавки к НДПИ с привязкой к цене нефти.