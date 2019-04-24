Власти согласовали с нефтяниками продление сделки по ценам на топливо

Правительство и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

Решено, что корректировка демпфирующего механизма (компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на российском рынке вместо экспорта) будет проводиться за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты (кроме ряда исключений) и надбавки к НДПИ с привязкой к цене нефти, передает ТАСС.

Корректировка компенсации нефтяникам будет осуществляться за счет усиления налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, хотя до этого Минэнерго предлагало осуществить это через средства ФНБ.

Отмечается, что компании, работающие в России в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), будут освобождены от необходимости платить повышенный НДПИ.

Нефтяники же обязались снизить цену на дизельное топливо к уровню октября 2018 года с учетом роста НДС в начале 2019 года и сезонной корректировки цены дизеля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о необходимости «погрозить пальцем» в ситуации вокруг цен на бензин.

До этого сообщалось, что правительство решило отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты.