Медведев рассказал о необходимости «погрозить пальцем» в ситуации вокруг цен на бензин

Меры правительства успокоили ситуацию вокруг цен на бензин, «пришлось погрозить пальцем» компаниям-производителям нефтепродуктов, чтобы ситуация нормализовалась, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

«Ситуация в прошлом году вышла из-под контроля. Это плохо. Пришлось в нее вмешиваться. И президенту, и, по его поручению, правительству. Установить целый ряд правил и даже, что называется, погрозить пальцем компаниям, которые производят нефтепродукты, под страхом введения так называемых заградительных экспортных пошлин», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам премьера, «эти меры успокоили ситуацию», в настоящее время объективных причин для роста цен на бензин в России нет.

«У нас небольшой рост произошел в пределах полутора процентов, но это в начале года было связано с введением более высокой ставки налога на добавленную стоимость. Никаких других факторов, которые должны влиять на цены на бензин и дизельное топливо, быть не должно», – сказал Медведев.

Он добавил, был подписан документ на три месяца для сохранения стабильной ситуации с ценами на бензин. Правительство предложило компаниям еще на три месяца продлить такой режим работы в рамках единого документа. Компании соответствующие решения приняли.

В марте сообщалось о решении правительства продлить соглашение во втором квартале 2019 года. До этого вице-премьер заявлял, что кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты.