Кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты

Правительство изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«В ближайшие дни мы еще раз выверим, как работает налоговый маневр в нефтяной отрасли, те механизмы, которые заложены и должны сдерживать уровень цен в мелком опте и в рознице. И постараемся сделать все в том случае, если есть объективная необходимость чуть-чуть что-то скорректировать», – сказал он, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, будет ли продлеваться соглашение о стабилизации цен на топливо с нефтяными компаниями, Козак сказал: «Постараемся отказаться от этого ручного управления с ценами через заключение соглашения». Действующее соглашение истекает 31 марта.

В ноябре Минэнерго и ФАС подписали соглашения с несколькими крупными нефтекомпаниями по стабилизации рынка топлива.