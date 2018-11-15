Стал известен текст соглашения о стабилизации цен на топливо

В распоряжении СМИ оказался текст соглашения о стабилизации рынка топлива, подписанного нефтяными компаниями с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.

Как сообщил источник, близкий к стороне соглашения, текст документа совпадает с протокольными решениями, принятыми на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября.

Так, из документа следует, что до 31 марта 2019 года компании обязуются принимать меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно, передает РИА «Новости».

Розничные цены нефтепродуктов с 1 января 2019 года вырастут не более чем на 1,7% с учетом увеличения ставки НДС, а с 1 февраля цены будут расти равномерно месяц к месяцу исходя из прогнозного среднегодового уровня инфляции. Нефтекомпании также обязались обеспечить рост реализации бензина и дизтоплива не менее чем на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года при наличии подтвержденного спроса конечных потребителей и возможностей производственных мощностей.

«Компания обеспечит еженедельно предоставление в Минэнерго России информации об объемах и ценах реализации нефтепродуктов. Минэнерго России совместно с ФАС России обеспечат осуществление мониторинга объемов и цен реализации нефтепродуктов», – подчеркивается в соглашении.

Документ подписали представители Роснефти, Газпрома, «Сургутнефтегаза», «Русснефти», «Газпром нефти», «Нового потока», «Нефтегазхолдинга», «Лукойла», «ТАИФ-НК» и Татнефти.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин рассказал о причинах роста стоимости бензина и пообещал, что в ближайшее время с этой проблемой будут «серьезно разбираться».