Соглашение с нефтяниками по ценам на бензин решено продлить

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство России приняло решение о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо на российском рынке во II квартале 2019 года.

«Что касается лицензирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Поэтому это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС. На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, [принято решение] на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», – передает ТАСС сообщение Козака.

Вице-премьер также сказал, что условия соглашения с нефтяными компаниями моугт быть скорректированы в части обязательств по объемам поставок топлива как на биржу, так и на внутренний рынок. Обсуждение с нефтяниками новых механизмов регулирования рынка топлива состоится на следующей неделе, добавил Козак.

Ранее сообщалось, что правительство решило отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты.