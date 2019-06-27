В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ

Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.

«Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации», – приводит его слова газета Postimees.

Хельме также призвал власти Эстонии «избавиться от иллюзии, что наша (Таллина) разъяснительная работа открывает глаза Старой Европе». «Эти глаза давно раскрыты, но в них отражается беспринципность», – заявил министр.

Он также заявил, что Эстонии следует усилить сотрудничество с «настоящими союзниками в области безопасности в Восточной Европе», а Западной Европе необходимо «дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем».

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.