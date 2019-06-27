Сирийский опыт повлиял на оснащение российских бронемашин

Российские боевые машины пехоты БМП-3 получили дополнительную бронезащиту, учитывая опыт антитеррористической операции в Сирии, сообщил главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов.

Защита подразумевает дополнительные противокумулятивные решетки и стальные экраны, которые способны выдерживать попадание РПГ, передает ТАСС.

По словам Абдулова, в настоящее время планируется подписание контракта на поставку комплектов такой защиты для российских войск.

Также главный конструктор отметил, что обеспечение усиленной защиты вызвана итогами антитеррористической операции в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Минобороны проходят испытания БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем «Эпоха».