Бронетранспортер с новейшим модулем начал испытания в Минобороны

В Минобороны проходят испытания боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем «Эпоха», сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы.

«В настоящее время БМП-3 с «Эпохой» проходят испытания на полигонах министерства обороны. В соответствии с условиями контракта на поставку ведется изготовление образцов. Поставки будут начаты после завершения испытаний», – приводит слова компании РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет продемонстрирован бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на основе БМП-3.

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