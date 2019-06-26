Обнародована статистика голосования в ПАСЕ по правам России

Стало известно, как голосовали страны в ПАСЕ по вопросу возвращения прав России.

Статистика опубликована в Instagram RT.

Большинство в делегациях Польши, Швеции и Великобритании голосовали против России. Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Украина единогласно выступили против Москвы.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения «не определились».

Остальные страны либо единогласно, либо большинством голосов выступили за резолюцию, которая позволяет России вернуть права в ПАСЕ.