Генерал сказал, какие «меры против России» может принять НАТО

«Слова Йенса Столтенберга – просто поиск очередного повода для наращивания военной мощи НАТО у границ России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Леонид Ивашов, комментируя угрозы генсека Североатлантического альянса принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению норм договора о РСМД.

«Я бы не стал акцентировать внимание на таких заявлениях генсеков НАТО, будь это Столтенберг или кто-то другой. Это подручные люди, которые выполняют американские указания, они не самостоятельны и просто отрабатывают свои должности. Столтенберг просто готовит европейскую общественность к тому, что НАТО продолжит размещение вооружений у границ России», – считает генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

При этом собеседник напомнил, что США нарушали договоры с Россией первыми, когда, например, использовали ракеты средней дальности в качестве ракет-мишеней для своей противоракетной обороны.

«НАТО очень засекретили свои комплексы ПРО, которые сейчас размещают в Румынии и Польше. Мы подозреваем, что это высокоточные крылатые ракеты средней дальности. И им нужно для этого создать повод. Раньше это делалось скрытно, а Россия молчала. Надо было нам раскручивать эту тему, говорить об этом во всеуслышание. Сейчас НАТО будет делать это в открытую, якобы в ответ на мифическую российскую угрозу», – подчеркнул Леонид Ивашов.

Если говорить о мерах, на которые намекает Столтенберг, то уже практически принято решение о размещении американских беспилотников в Польше. Эти аппараты радиусом действия малой и средней дальности, они являются носителями тактических ядерных боеприпасов, поделился собеседник.

«Также США активно разворачивают в Европе центры кибервойны – киберпланирования и кибератак. И размещается все это вдоль границ России. Это очень опасно. Как опасна и практика обучения в НАТО применению ядерного оружия летчиков из стран, не обладающих таковым оружием, включая представителей Балтии, Польши и так далее. Вот это основные угрозы. А баллистические ракеты уходят в прошлое. Разговоры Столтенберга об этом просто повод», – заключил Леонид Ивашов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, «ответ будет оборонительным, взвешенным, скоординированным и не будет зеркально отражать то, что делает Россия».

Тем временем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за попыток угроз со стороны НАТО.

«Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса», – заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.