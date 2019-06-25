Генерал сказал, какие «меры против России» может принять НАТО

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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            Генерал сказал, какие «меры против России» может принять НАТО

               25 июня 2019, 13:59
            Фото: Master Sgt. Dennis J. Henry Jr./U.S. Air Force
            Текст: Иван Абакумов

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            «Слова Йенса Столтенберга – просто поиск очередного повода для наращивания военной мощи НАТО у границ России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Леонид Ивашов, комментируя угрозы генсека Североатлантического альянса принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению норм договора о РСМД.

            «Я бы не стал акцентировать внимание на таких заявлениях генсеков НАТО, будь это Столтенберг или кто-то другой. Это подручные люди, которые выполняют американские указания, они не самостоятельны и просто отрабатывают свои должности. Столтенберг просто готовит европейскую общественность к тому, что НАТО продолжит размещение вооружений у границ России», – считает генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

            При этом собеседник напомнил, что США нарушали договоры с Россией первыми, когда, например, использовали ракеты средней дальности в качестве ракет-мишеней для своей противоракетной обороны.

            «НАТО очень засекретили свои комплексы ПРО, которые сейчас размещают в Румынии и Польше. Мы подозреваем, что это высокоточные крылатые ракеты средней дальности. И им нужно для этого создать повод. Раньше это делалось скрытно, а Россия молчала. Надо было нам раскручивать эту тему, говорить об этом во всеуслышание. Сейчас НАТО будет делать это в открытую, якобы в ответ на мифическую российскую угрозу», – подчеркнул Леонид Ивашов.

            Если говорить о мерах, на которые намекает Столтенберг, то уже практически принято решение о размещении американских беспилотников в Польше. Эти аппараты радиусом действия малой и средней дальности, они являются носителями тактических ядерных боеприпасов, поделился собеседник.

            «Также США активно разворачивают в Европе центры кибервойны – киберпланирования и кибератак. И размещается все это вдоль границ России. Это очень опасно. Как опасна и практика обучения в НАТО применению ядерного оружия летчиков из стран, не обладающих таковым оружием, включая представителей Балтии, Польши и так далее. Вот это основные угрозы. А баллистические ракеты уходят в прошлое. Разговоры  Столтенберга об этом просто повод», – заключил Леонид Ивашов.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригрозил принять ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, «ответ будет оборонительным, взвешенным, скоординированным и не будет зеркально отражать то, что делает Россия».

            Тем временем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за попыток угроз со стороны НАТО.

            «Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса», – заявил Джабаров.

            Он подчеркнул, что Россия может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

            30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

            Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.


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