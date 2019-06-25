Эксперт раскрыл блеф Трампа в отношении Японии

«Трамп часто делает эпатажные заявления, которые совершенно не отражают реальности», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, комментируя информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности сохранения Договора о взаимном сотрудничестве США и Японии.

«Часто он вынужден давать задний ход, и это уже бывало неоднократно. Например, когда он говорил, что союзники США могут обрести ядерное оружие. Частично он выполнял свои обещания, но больше в экономической сфере. Но в военно-стратегической области он был опрометчив и нереалистичен», – добавил эксперт.

«Слова Трампа о договоре с Японией являются одним из таких заявлений, которое рассчитано чисто на американский электорат. Он уже работает на президентские выборы, ему нужно привлечь голоса избирателей. Прежде всего, это консервативный электорат севера страны, недовольный политикой предыдущих администраций Белого дома», – пояснил Стрельцов.

Он отметил, что для США этот договор является одним из ключевых, одним из стержней вообще в политике в Восточной Азии. «Поэтому говорить о каком-то отказе от договора не приходится, иначе посыплется вся система американского доминирования в Азии и в мире. Вся внешняя политика рухнет в области обязательств по отношению союзников рухнет», – добавил эксперт.

Он также считает, что речь идет не о том, что американские войска вообще покинут Окинаву, а лишь о частичной передислокации морских пехотинцев на остров Гуам, часть военных объектов передислоцируют в рамках Окинавы в менее заселенной стороне.

«Планы носят долгосрочный характер и будут не спеша выполняться, кто бы ни был у власти в США и Японии. Планы трудно повернуть назад, они сопряжены с большими расходами, строительством военных объектов и так далее. Все это свернуть просто политическим решением невозможно», – сказал Стрельцов.

Он также отметил, что договор никогда не был препятствием переговорам Москвы и Токио по Курилам. «В 1956 году была подписана советско-японская декларация, в 1960-м вышла в новой редакции, но ничего не изменилось. Вряд ли Россия реально рассчитывает, что Япония выйдет из договора. Ссылки на договор призваны обосновать тупик в российско-японских переговорах», – заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава американского государства Дональд Трамп усомнился в целесообразности сохранения Договора о взаимном сотрудничестве США и Японии. Трамп якобы отметил, что США по договору приняли на себя обязательство защищать Японию, а вот Япония не обязана вставать на защиту США. Кроме того, американскому президенту не нравится перенос военной базы США на Окинаве, который Трамп считает захватом земель. Он хочет получить компенсацию.

Bloomberg полагает, что отказ США от договора создаст угрозу для архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио придется искать новые способы обеспечить свою безопасность, что может спровоцировать гонку вооружений. В Белом доме считают, что Трамп вряд ли откажется от договора, заключенного в 1960 году.

Напомним, в феврале этого года премьер Японии Синдзо Абэ назвал американцев «бременем Окинавы». По данным агентства Киодо, американские военные совершили более 5,8 тыс. преступлений на островах этой префектуры.