Япония выразила протест США

Власти Японии выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в Окинаве, сообщило японское министерство иностранных дел.

МИД Японии потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, заместитель главы МИД Японии Такэо Акиба заявил по телефону послу США Уильяму Хагерти, что «крайне огорчен» инцидентом.

Посол США пообещал сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее в субботу сообщалось, что военнослужащий США совершил убийство женщины в городе Тятан самой южной японской префектуры Окинава. После убийства женщины американец покончил жизнь самоубийством.

Напомним, в феврале этого года премьер Японии Синдзо Абэ назвал американцев «бременем Окинавы». По данным агентства Киодо, американские военные совершили более 5,8 тыс. преступлений на островах этой префектуры.