Американский солдат убил на Окинаве женщину

Военнослужащий США совершил убийство женщины в городе Тятан самой южной японской префектуры Окинава, сообщило Киодо.

После убийства женщины американец покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.

Других подробностей инцидента не приводится. Местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в феврале этого года премьер Японии Синдзо Абэ назвал американцев «бременем Окинавы». 1 марта Абэ заявил, что правительство Японии больше не может откладывать вопрос переноса американской авиабазы с территории префектуры Окинава.

В том же месяце на территорию базы морской пехоты США в центральной части острова Окинава проникли неизвестные, устроив взрыв.