Диверсанты устроили взрыв на военной базе США в Японии

На территорию базы морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава проникли неизвестные, устроив на объекте взрыв, сообщает Киодо со ссылкой на американскую военную полицию.

Неизвестные сумели проникнуть на территорию объекта, разрушив часть ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложив его к зданию, которое якобы использовалось японскими военными, передает ТАСС.

В американской военной полиции утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал.

На Окинаве, где сконцентрировано около 70% площади всех американских объектов в Японии, находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на базе Кэмп-Дзукэран.

Напомним, 1 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что правительство Японии больше не может откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма с территории префектуры Окинава.