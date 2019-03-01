Абэ заявил о невозможности дальше откладывать перенос базы США с Окинавы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что правительство Японии больше не может откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма с территории префектуры Окинава.

Тамаки лично доложил премьер-министру Японии об итогах референдума о переносе базы, который состоялся 24 февраля, передает ТАСС.

По словам губернатора Окинавы, «правительство должно уважать мнение жителей», которые выступили категорически против планов властей перенести объект из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах префектуры и считают, что база должна располагаться не на Окинаве.

«Мы больше не можем откладывать этот вопрос», – приводит ответ Абэ Киодо.

Напомним, в понедельник Абэ назвал американцев «бременем Окинавы».

В минувшее воскресенье большинство жителей самой южной японской префектуры в ходе референдума проголосовали против сохранения американской военной базы на Окинаве.