Жители японской Окинавы на референдуме проголосовали против базы США

Большинство жителей самой южной японской префектуры Окинава в ходе референдума в воскресенье проголосовали против действующего плана правительства, которое предусматривает сохранение американской военной базы Футэмма, данные экзитполов приводит Kyodo.

Уточняется, что большинство жителей Окинавы высказались против переноса авиабазы корпуса морской пехоты США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере Окинавы, поддержав тем самым своего губернатора Дэнни Тамаки, который выступает за вывод базы за пределы префектуры, передает ТАСС.

Результат референдума, однако, ни к чему не обязывает правительство страны, поскольку голосование проводится в отдельно взятом регионе. По предварительным подсчетам, явка на референдуме превысила 26%.

Число окинавцев, проголосовавших против действующего плана по передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма, составило более 25% от участвовавших в референдуме.

Теперь власти Окинавы обязаны уведомить об итогах референдума правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Синдзо Абэ, а также администрацию американского лидера Дональда Трампа.

Переговоры вокруг авиабазы Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из густонаселенного города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу на север Окинавы в район Хэноко и разместить частично на насыпных островах.

После долгих переговоров в 2013 году власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако два года спустя тогдашний губернатор Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал вывести американскую базу за пределы префектуры. Началась серия судебных разбирательств, в которых губернатор последовательно проигрывал.

В разгар этой схватки Онага скончался, однако избранный 30 сентября 2018 года на его место Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.

1 ноября сообщалось, что на Окинаве возобновились работы по переносу авиабазы США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко.