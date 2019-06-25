Названы сроки постройки серийного Ил-96-400М

Гендиректор авиационного комплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин заявил, что в 2021 году предприятие начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м.

«В настоящее время мы продолжаем проектирование первой опытной машины параллельно с запуском ее производства. Ведется агрегатная сборка первого опытного образца. Его летные испытания планируются на 2021 год. Первый серийный самолет планируем построить в 2023-м», – передает РИА «Новости» слова Грудинина.

Он рассказал также, что серийное производство новых легких военно-транспортных самолетов может быть налажено с 2022 года.

«Мы будем готовы к серийному производству к 2022 году. В дальнейшем ВАСО сможет выйти на выпуск до 12 самолетов в год в рамках существующих производственных мощностей. При получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен. Все будет зависеть от объема бюджетного финансирования по обновлению парка государственной авиации. Только в ВКС России высказывали заинтересованность в покупке не менее 100 самолетов. Они должны заменить выбывающие из строя Ан-26. Так что, уверен, у этой машины хорошее будущее», – сказал Грудинин.



Он отметил также, что первый полет этой машины в марте прошел успешно, самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе.

«Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием. К дальнейшим летным испытаниям планируем приступить в конце этого года, сразу после окончания ремонта аэродрома на ВАСО», – заявил Грудинин.



Напомним, в ноябре 2018 года в ПАО «Ил» сообщили, что на Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера самолета Ил-96-400М.

В июле 2018-го правительство решило выделить ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 1,32 млрд рублей на техническое перевооружение и реконструкцию производства для изготовления самолетов Ил-96-400М.

В июне сообщалось, что серийное производство Ил-96-400-М начнется в 2020 году.