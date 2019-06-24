Иран назвал страну - производителя сбившей американский беспилотник системы ПВО

Иранская система ПВО, которая сбила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), полностью изготовлена в Иране, сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

Он опроверг данные о том, что силы ПВО Ирана воспользовались российской системой для поражения американского беспилотника, передает ТАСС.

«Я не большой эксперт, в этой области, но система, сбившая беспилотник, была полностью иранской. Иранцы могут гордиться тем, какого уровня прогресса они достигли в области оборонительной техники», – заявил Зариф.

Он добавил, что Тегеран отправил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с инцидентом, касающимся американского БПЛА. В сообщении Иран «призывает мировое сообщество принять совместные меры для предотвращения подобных действий со стороны США, которые ведут к нарастанию напряженности в регионе и нарушают суверенитет отдельных государств в зоне Персидского залива».

Ранее стало известно, что сбитый Ираном американский беспилотник оказался экспериментальным образцом.