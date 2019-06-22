Флешмоб в ответ на ограничения России начался в грузинских соцсетях

В соцсетях Грузии в ответ на ограничения России для авиасообщения и туризма началась акция «Отдохни в Грузии», чтобы поддержать местный туристический бизнес, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инициаторы говорят, что все должны проводить отпуска в Грузии.

«Это не претензия на экономическое чудо. Это просто вклад в ответ на эмбарго. Хотим, чтобы, к примеру, каждый, кто хочет отдохнуть за границей, неделю отпуска провел в Грузии», – сказал телекомпании «Рустави-2» один из авторов обращения, председатель Ассоциации юрфирм Звиад Кордзадзе.

В турфирмах, которые опросила телекомпания, надеются, что смогут привлекать больше европейских туристов.

Со своей стороны, опрашиваемы грузинскими СМИ эксперты, говорят, что Грузия может потерять до 1 млрд долларов из-за российских ограничений, так как примерно 25% туристов в Грузию приезжают из России.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

А также пыталась понять, что произошло с «грузинским гостеприимством».