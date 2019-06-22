Подростки выпали из аттракциона в столичном парке «Сокольники»

В Москве в парке «Сокольники» трое выпали из аттракциона после его резкого торможения, их передали медикам.

В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в парке «Сокольники» пострадали трое несовершеннолетних, из них двое «госпитализированы в травмпункт, один подросток – в детскую больницу», передает ТАСС.

Состояние подростков «оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет».

По словам знакомого с ситуацией источника, дети выпали из аттракциона.

Источник в правоохранительных органах добавил, что падение было вызвано резким торможением аттракциона. По его словам, пострадавшие получили незначительные травмы, их родители отказались от дальнейшей госпитализации.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что столичные полицейские проводят проверку по данному инциденту.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщает, что следователи возбудили уголовное дело после травмирования детей из-за поломки аттракциона, передает РИА «Новости».

По данным СК, в парке «Сокольники» произошла поломка аттракциона, кабинка с находившимися там тремя детьми упала, они получили травмы.

В данный момент следователи осматривают место происшествия, а также проводят другие следственные действия, направленные на выяснение причин случившегося.

В пресс-службе парка сообщили, что персонал, следивший за эксплуатацией аттракциона, нарушил технику эксплуатации объекта.

«Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. На данный момент аттракцион закрыт», – добавили там.

Инцидент случился в 11.08 мск на аттракционе «Колобок». Во время его работы сломался болт оси крепления кабины, и она просела на 20 см. Аттракцион автоматически остановился.

Ранее Следственный комитет Республики Саха возбудил уголовное дело после того, как дети получили тяжелые травмы на надувном батуте в Якутии.

До этого, 30 мая, в Улан-Удэ ветром унесло батут с детьми. В результате пострадали пятеро детей, трое из которых находились в реанимации.

После происшествия президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что использование в городе электрических самокатов и детских батутов необходимо отрегулировать в целях безопасности.