Второе за месяц ЧП с детьми на батуте произошло в России

Следственный комитет Республики Саха возбудил уголовное дело после получения тяжелых травм двумя пятилетними девочками на надувном батуте в Якутии, сообщает СК.

После того, как 11 июня в СМИ появилась информация о травмировании двух девочек дошкольного возраста на Комсомольской площади в Якутске, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», говорится на сайте ведомства.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что 9 июня 2019 года во время посещения надувного аттракциона (батута) две пятилетние девочки упали с высоты более одного метра и получили травмы. По предварительным данным, один ребенок получил перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья. Дети были доставлены в ГБУ РБ № 1 Национальный центр медицины, при этом девочка с травмой позвоночника госпитализирована», – рассказала пресс-служба СК.

В отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей следователи начали процессуальную проверку: они собираются установить наличие признаков халатности.

«В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 30 мая в Улан-Удэ ветром унесло батут с детьми. В результате пострадали пятеро детей, трое из которых находились в реанимации.

После происшествия президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что использование в городе электрических самокатов и детских батутов необходимо отрегулировать в целях безопасности.