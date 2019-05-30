Батут с детьми унесло ветром в Улан-Удэ, есть пострадавшие

В центре Улан-Удэ ветер снес батут, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации, сообщили в минздраве Бурятии.

Представитель министерства сообщил, что после инцидента «в лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет», причем «трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое», передает ТАСС.

О характере полученных детьми травм не сообщается.

В региональном управлении СК сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике рассказали, что ответственные за работу батута скрылись с места ЧП. Отмечается, что управление займется вопросами компенсаций.

Ранее в Тюмени школьница умерла после прыжков в батутном центре.