В Тюмени школьница умерла после прыжков в батутном центре

Несовершеннолетняя девушка из Челябинской области погибла в батутном центре «Атмосфера» в Тюмени, сообщают СМИ.

«Мы стали прыгать, все было нормально. Потом она решила сделать кувырок, я в это время с ней была. И я увидела, как она упала. Она сразу посинела, губы стали синие. Я побежала за братом, ему 10 лет, к нам женщина подошла, и мы побежали звать инструктора, просила вызвать скорую», – рассказала сестра погибшей изданию 72.ru

По тем же данным, приехавшие на место медики попытались реанимировать школьницу, однако спасти ее не удалось. Следователи устанавливают причину смерти девушки.

Девушка приехала из города Карабаш в Челябинской области в Тюмень к родственникам. 5 января она отправилась в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» вместе с сестрой и братом.

В декабре 2017 года 35-летний мужчина в одном из экстрим-центров Тамбова, выполняя упражнения на батуте, упал, получив закрытую спинномозговую травмы и скончался через несколько дней.