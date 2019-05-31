Рошаль предупредил об опасности электросамокатов и батутов для детей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что использование в городе электрических самокатов и детских батутов необходимо отрегулировать в целях безопасности.

Рошаль сказал, что «проблема, которой мы будем заниматься обязательно, – это проблема электрических самокатов». Эта проблема «похлеще будет, чем проблема с мопедами», передает ТАСС.

Он также обратил внимание на опасности батутов: «Увлеченные прибылью (предприниматели) ставят эти батуты, но не создают достаточные ограждения, чтобы ребенок не травмировался».

Тем временем в Улан-Удэ число детей, пострадавших в результате сноса батута ветром, увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

В данный момент местные власти совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку.

Сообщается, что состояние пяти госпитализированных после ЧП детей на сегодняшний день без отрицательной динамики.

Напомним, накануне в Улан-Удэ батут с детьми унесло ветром, пострадали пятеро детей, трое из них находились в реанимации.