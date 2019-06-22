Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала совет Грузии от имени «русского медведя», которого «тыкают палкой в бочину».

Симоньян написала в своем Telegram-канале, что ее «удивляет удивление реакцией России на бардак в Грузии».

Она указала, что это «реакция не «на грузинские протесты», так как «плевали все на грузинские протесты».

«Это реакция на вполне официальные высказывания грузинской президентши, которая позволила себе натурально хамить. Как в России инстинктивно реагируют на хамство всем, здесь родившимся, знакомо с детства. Правильно – в тыкву», – заявила главред RT.

«Что будет делать мирный медведь, если его тыкать палкой в бочину? Шлепнет лапой по морде, мало беспокоясь о вашем модном европейском макияже. Вот и не надо тыкать палкой. И вообще тыкать», – сказала она.

Симоньян добавила, что с Россией «надо на «вы» и вежливо», «как мы любим».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации ситуации в республике и назвала Россию «врагом и оккупантом».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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В России отметили, что в момент очередного политического коллапса Зурабишвили следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Также Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры – президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто в Грузии не любит русских, а также писала, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.