ЕС пригрозил не признавать российское гражданство жителей Донбасса

ЕС может отказаться признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

В заявлении сказано, что ЕС «готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», передает РИА «Новости».

Кроме того, ЕС призвал Россию «безоговорочно освободить» украинских моряков и вернуть Украине «захваченные суда», которые нарушили российскую границу.

Евросоюз призвал к незамедлительному возобновлению переговоров для реализации минских соглашений.

ЕС выразил полную поддержку Совместной следственной группе по MH17, а также призвал Москву «в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием». В Европе приветствовали намерение предъявить «уголовные обвинения четырем лицам». Страны ЕС уверены, что в «предстоящих юридических процедурах» будет проявлена «независимость и профессионализм».

Кроме того, ЕС подчеркнул необходимость противостоять экстратерриториальным мерам третьих стран в торговле, ускорить переход на возобновляемую энергию и снизить зависимость от энергоимпорта.

Подтверждены «европейские перспективы» для государств, которые хотят присоединиться к ЕС.

ЕС заявил, что намерен тесно сотрудничать с НАТО при сохранении автономии в принятии решений. Общую оборонную политику ЕС захотели сделать более активной. Кроме того, страны Европы собираются выделить больше средств на защиту от кибератак.