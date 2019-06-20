Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии охарактеризовал украинского коллегу Владимира Зеленского как талантливого человека, но происходящее на Украине назвал трагедией.

«Талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах. Но то, что мы видим сейчас, это не смешно, это не комедия, а трагедия», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Говоря о нежелании Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР, президент напомнил, что в истории нет примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон. По словам Путина, Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе.